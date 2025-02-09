Ваулз: Комментарии Сайнса уже нам помогли

Когда гонщики меняют команду, но имеют возможность поучаствовать в тестах после окончания сезона, команды обычно используют эти тесты для настройки сиденья, руля и педалей, чтобы не тратить на них драгоценное время на тестах перед началом сезона.

В случае с Williams всё несколько иначе. Комментарии Карлоса Сайнса по итогам тестов в декабре прошлого года были учтены, команда поставит на машину уже на тестах в Бахрейне.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «На первых тестах Карлос сразу продемонстрировал высочайший профессионализм, с самого начала действовал чётко, обеспечив нам точную обратную связь и задав направление, в котором нам нужно прибавить.

Карлос был сосредоточен на использовании данных для принятия решений. Он внес несколько изменений в течение дня, и время на круге говорило само за себя.

Его отзывы мы уже учли в конструкции машины. Обычно сделать это весьма сложно, но советы Карлоса очень нам помогли».

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