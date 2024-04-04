Сарджент будет выступать на машине Элбона

В Австралии после пятничной аварии в Williams были вынуждены посадить Алекса Элбона за руль машины Логана Сарджента. В Сузуке американец рассказал, на какой машине будет выступать в этот уик-энд…

Логан Сарджент: «Я буду выступать на восстановленной машине Элбона. У нас нет возможности перебрать два шасси – нагрузка на механиков и без того велика. Но ремонт машины прошёл лучше, чем ожидалось, причин для волнений нет. Шасси Алекса немного тяжелее моего, примерно на 100 граммов – это почти ничего.

Команда планирует сделать запасное шасси к Гран При Майами, так что здесь и в Китае у нас его не будет.

Всегда нужно исходить из того, что лучше для команды. Конечно, каждый гонщик хочет пилотировать машину на трассе, участвовать в борьбе, но я знаю, что все в команде работают изо всех сил. Я никого не виню. Я допускаю ошибки, команда ошибается, но мы идем дальше. Надеюсь, этот уик-энд окажется более удачным».

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