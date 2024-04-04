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Футбол

Степаненко: Не могу сказать, что я восстановился на 100 процентов

Степаненко: Не я восстановился на 100 процентов

Фото — ФК Шахтер

Капитан Шахтера Тарас Степаненко рассказал о самочувствии после поединка против Черноморца в 1/2 финала Кубка Украины. Эта игра стала второй для полузащитника после восстановления от травмы.

Комментарий футболиста передает корреспондентка Чемпиона Соломия Романчук. 

– Вы приняли участие уже в двух матчах Шахтера после возвращение, как чувствуете себя?

– Ну еще не могу сказать, что я восстановился на 100 процентов. Испытываю еще некоторый неприятный дискомфорт, не дающий мне играть, тренироваться. Еще нужно время. Есть еще время до окончания чемпионата, еще много матчей. Верю в то, что смогу набрать кондиций. Во втором полуфинале будет играть Полесье с Ворсклой. Кого бы вы хотели получить в соперники в финале?

– Да не знаю. Кто сильнее будет. Это две хорошие команды, это уже их вопрос. Наш вопрос снят.

  • Пушич оценил игру Степаненко по возвращении на поле

    • Тарас Степаненко провел на поле 25 минут, заменив Кевина. Шахтер победил Черноморец со счетом 4:1 благодаря дублю Судакова и голам Сикана и Бондаренко.

    Напомним, что финал Кубка Украины состоится 15 мая в Ровно. Второй финалист определится 4 апреля, путевку разыграют Полесье и Ворскла.

    champion.com.ua

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