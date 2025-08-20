Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал важный совет Илье Забарному перед его переходом в французский ПСЖ. Перед подписанием контракта с парижским клубом Шевченко провел разговор с украинским защитником и попросил его быть осторожным в отношениях с вратарем Матвеем Сафоновым, который продолжает выступать за ПСЖ. Про єто сообщает редакция euro.com.ua.

Информация о переходе Ильи Забарного в ПСЖ была подтверждена, а сам трансфер стал рекордным для украинского футбола — сумма сделки составила 63 миллиона евро, с возможными тремя миллионами евро в виде бонусов. Этот переход стал вторым самым дорогим в истории Украины.

