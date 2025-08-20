Яремчук пропустит старт чемпионата Греции из-за травмы

Форвард сборной Украины Роман Яремчук пропустит матч первого тура чемпионата Греции против «Астераса» Триполи. 23 августа состоится встреча между «Олимпиакосом» Пирей и «Астеросом», которая начнется в 20:00 по киевскому времени. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Перед этим матчем тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар столкнулся с проблемами в выборе состава, особенно в атаке, так как француз Реми Кабелла дисквалифицирован, а португалец Желсон Мартинш выбыл из-за травмы. Мендилибар рассчитывал на Яремчука, который пропустил несколько товарищеских матчей в августе из-за травмы, однако медицинский штаб клуба посоветовал не рисковать здоровьем украинского форварда.

В результате, тренер решил заменить Яремчука на молодого нападающего Константиноса Ангелакиса, который, как ожидается, выйдет в стартовом составе в первом туре греческой Суперлиги.

