Шахтер требует 45 миллионов за Кевина и уже нашел замену

Переговоры между “Шахтером” и “Фулхэмом” по поводу трансфера вингера Кевина продолжаются, и украинский клуб уже обозначил сумму, которую готов получить за игрока. Как сообщает журналист Виктор Вацко, “Шахтер” требует 45 миллионов евро за бразильца. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ранее сообщалось, что клуб ставил цену в 50 миллионов евро, однако “Фулхэм” предложил 35 миллионов евро с возможными бонусами. Несмотря на это, “Шахтер” готов к продаже Кевина и уже нашел ему замену. По словам Вацко, клуб быстро подпишет нового игрока, если сделка с “Фулхэмом” состоится. Заменой Кевину станет другой бразильский футболист, однако его имя пока не раскрыто.

В текущем сезоне Кевин продемонстрировал хорошие результаты, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

