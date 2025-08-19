Янник Синнер снялся с микста на US Open 2025

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер снялся со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США 2025. Итальянец, который должен был стартовать в миксте 19 августа, вынужден был отказаться от участия после инцидента на Мастерсе в Цинциннати. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Во время финального матча с Карлосом Алькарасом Синнер не смог завершить встречу и отказался продолжать борьбу после проигранных пяти геймов в первом сете. Это решение повлияло на его планы на US Open, где он должен был выступать в паре с чешкой Катериной Синяковой.

Ожидалось, что итальянско-чешский дуэт встретится с Александром Зверевым и Белиндой Бенчич в первом раунде смешанного парного разряда. Однако теперь остается неизвестным, кто заменит Синнера и Синякову в этой паре.

