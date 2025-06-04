Ролан Гаррос. Буассон в двух сетах победила “нейтральную” Андрееву на пути в свой дебютный полуфинал

Лоис Буасон продолжает сенсационное выступление на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоис Буассон (Франция, WC) – Мирра Андреева (-, 6) 7:6(3), 6:3

Французская теннисистка, занимающая 361-е место в мировом рейтинге, одержала вторую победу подряд над соперницей из топ-10. Напомним, что в четвертом круге Буассон была сильнее Джессики Пегулы. Во втором сете сегодняшнего матча Лоис отыгралась со счета 0:3.

Лоис Буассон стала девятой француженкой в Открытой Эре, которая дошла до полуфинала на домашнем “мэйджоре”, и первой с 2011 года, когда это удалось Марион Бартоли. Также француженка стала всего шестой обладательницей wild card, которая сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, и первой, которая сделала это на Ролан Гаррос.

Буассон – самая юная французская теннисистка с 1999 года, дошедшая до полуфинала на уровне Grand Slam. Тогда действующий директор Ролан Гаррос Амели Моресмо удалось это на Уимблдоне в 20-летнем возрасте.

В полуфинале Лоис Буассон встретится со второй ракеткой мира Коко Гауфф.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua