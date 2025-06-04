IIHF: «Сборная россии забанена на ЧМ-2026. По ЧМ-2027 – посмотрим»

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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардифф рассказал о ситуации с дисквалификацией сборных россии и беларуси на чемпионатах мира.

Обе команды отстранены от ЧМ-2026, но на 2027 год вопрос открыт.

«В феврале мы официально решили, что сборные россии и беларуси не будут допущены к чемпионату мира в 2026 году. В феврале 2026 года мы соберемся снова и решим по поводу ЧМ-2027».

«Это нужно делать заранее, учитывая вопросы вылета и подъема в классе в наших дивизионах», – сказал Тардифф.

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sport.ua