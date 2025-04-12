Чехия. Дукла Иллариона Куприянова завоевала чемпионский титул

«Дукла» из Йиглавы – чемпион Maxa liga

«Дукла» из Йиглавы в составе с нашим Илларионом Куприяновым – чемпион Maxa liga – второго по рангу дивизиона Чехии! В решающем матче №6 «Дукла» на своем льду обыграла «Берани Злин» (4:1), за который выступал другой украинец Станислав Садовиков, и закрыла серию до четырех побед: 4–2.

Легионер «Дуклы» 19-летний Илларион Куприянов отыграл поединок во второй пятерке, провел на льду 14 минут 23 секунды и выиграл 9 из 15 вбрасываний (60%). Всего в плей-офф уроженец Днепра набрал – 5 (1+4) очков в 16 играх и финишировал с показателем полезности – «+4».

Интересно, что «Дукла» завершила регулярный чемпионат на шестом месте, но это не помешало команде выиграть свой второй трофей за последние четыре сезона.

Несмотря на чемпионский титул, Куприянов и «Дукла» не гарантировала себе участие в Экстралиге на следующий год. Для этого в битве за повышение в классе на команду ждет серия с ХК «Оломоуц», который финишировал последним в Экстралиге.

sport.ua