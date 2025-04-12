Фернандо Алонсо: Момент был опасный…

Фернандо Алонсо проводит в Формуле 1 уже свой 22-й сезон, а его дебют в чемпионате мира состоялся уже почти четверть века назад, и казалось бы, за это время двукратный чемпион мира должен был побывать в самых разных ситуациях. Тем не менее вчера ему пришлось испытать нечто такое, чего с ним до сих пор не было.

Во время второй тренировки в Бахрейне Фернандо пришлось вернуться в боксы после двух кругов по трассе, потому что рулевое колесо на его Aston Martin не было нормально зафиксировано. В какой-то момент оно полностью отсоединилось от рулевой колонки, осталось в руках испанца, и его AMR25 несколько метров проехала по обочине, когда управлять машиной было просто невозможно.

Но к этому моменту Алонсо уже практически полностью сбросил скорость, как-то установил руль на место, снова завёл машину и смог добраться до боксов. По радио он потребовал от своего инженера: «Поменяйте рулевое колесо, с рулевым колесом проблема, ничего не работает!»

В течение 35 минут механики и инженеры команды возились с машиной, хотя если учесть, что им пришлось полностью заменить рулевую колонку, то с этой не самой простой задачей они справились довольно оперативно.

«У нас проблема с рулевым колесом, которую мы пытаемся решить. После выяснения причин неисправности мы меняем несколько элементов рулевого управления», – сообщила тогда команда.

А вот что потом рассказал сам Фернандо: «Рулевое колесо не было нормально закреплено на рулевой колонке, в какой-то момент я уже не мог переключать передачи, и дисплей на руле отключился. На связь с командой я тоже не мог выйти, и в последнем повороте руль просто отсоединился. В итоге мы поняли, что некая проблема, вероятно, была связана с рулевой колонкой.

Механики быстро произвели замену нескольких частей, после чего всё заработало. В общем, момент был опасный, но я благодарен всем, кто работает в гараже, за ремонт машины».

До конца сессии оставалось 25 минут, Алонсо вернулся на трассу, хотя команде пришлось существенно сократить его программу тренировки. А в первой сессии он вообще не участвовал, поскольку за рулём его машины работал Фелипе Другович, резервный гонщик Aston Martin. В итоге Фернандо показал 15-е время, поиграв лидеру 1,32 секунды, но он всё равно опередил напарника, Лэнса Стролла.

«Честно говоря, я думаю, что мы ещё сможем прибавить, мы должны это сделать в том числе за счёт оптимальной настройки машины, – приводит испанская газета AS слова Майка Крака, гоночного директора Aston Martin. – Потенциал для этого всегда есть. Мы всегда говорим, что наша задача состоит в том, чтобы как можно меньше мешать машине показывать её реальные возможности. За счёт тонких настроек всегда можно добиться, что гонщики будут с большей уверенностью действовать на торможениях перед поворотами».

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