Берман: Считаю дни до тренировки в Сильверстоуне

Едва закончился успешный для Haas F1 этап в Шпильберге, как команда прислала превью Гран При Великобритании, где надеется закрепить успех…

Оливер Берман, резервный пилот: «Когда я узнал, что приму участие в шести первых тренировках с Haas F1, и увидел, что одна из них пройдёт в Сильверстоуне, как стал считать дни до неё! Это потрясающая трасса, выехать с пит-лейн на глазах у британских болельщиков – об этом можно было только мечтать».

Нико Хюлкенберг: «Гран При Великобритании – одно из тех событий, которого все ждут с нетерпением. Это классика гонок, скоростная трасса с моими любимыми поворотами в Формуле 1. Все любят гоняться в Сильверстоуне. Нельзя не отметить и британских болельщиков – в жару или в дождь они находятся на трибунах и всех поддерживают».

Кевин Магнуссен: «В Сильверстоуне крутая трасса и потрясающая гонка, местные болельщики – настоящие фанаты Формулы 1. Уик-энд всегда непредсказуем, там часто идёт дождь, я всегда с нетерпением жду этот этап.

Трасса не слишком техничная, но с поворотами Maggotts и Becketts очень скоростная. Самое интересное в этот уик-энд происходит на автодроме, хотя еда тоже вкусная. Я всегда беру карри – он стал национальным блюдом почти всей Великобритании. Для многих сотрудников команды это домашняя гонка, так что неделя будет особенной».

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