Обоим гонщикам Alpine F1 помешал трафик

Гонщики Alpine расстроены, что не смогли пройти в финал квалификации к спринту, хотя машина A525 это позволяла. Но оба говорят о том, что им прежде всего помешали проблемы с трафиком.

Пьер Гасли (17-й): «Должен признать, что я расстроен, ведь машина производила неплохое впечатление и была способна на хороший темп. Но я не знаю, что там произошло в 1-м повороте: мне помешала машина Racing Bulls, гонщику которой, вероятно, не сообщили, что я приближаюсь.

К сожалению, в этом повороте он остался прямо на апексе, и мне пришлось полностью сместиться в сторону на пыльную обочину, из-за чего уже в начале круга я потерял три или четыре десятых.

При такой плотности результатов это, разумеется, обходится очень дорого, и я просто переживаю за нашу команду, ведь после тренировки мы смогли существенно продвинуться вперёд и должны были бороться за выход в финал сегодняшней квалификации.

Всё это раздражает, но ситуация какая есть, такая есть. Завтра поборемся, и я не сомневаюсь, что мы сможем подняться на более высокие позиции. Впрочем, посмотрим, как по ходу спринта будет работать резина, хотя мы в любом случае полностью выложимся. Завтра днём пройдёт ещё одна квалификация, и в каждой её сессии постараемся показать максимально возможный результат.

Мы знаем, на какие места можем претендовать, в том числе это видно по темпу нашей машины, так что насчёт завтрашнего дня у меня есть уверенность».

Джек Дуэн (16-й): «Понятно, что квалификация для меня продолжалась недолго, и я всё ещё в процессе осмысления этого. Вообще там было стечение ряда обстоятельств, в том числе мне помешал трафик, несколько машин на трассе оказались не в тех местах, где бы нам хотелось.

В любом случае, всё ещё предстоит проанализировать, чтобы понять, каким образом действовать, чтобы улучшить наши позиции. К счастью, завтра днём пройдёт ещё одна квалификация.

К тому же по ходу сессии у нас возникли проблемы с силовой установкой, но, если честно, они не так уж сильно сказались, ведь мне оставалось проехать только один быстрый круг. Подобные неприятности иногда происходят, но, к счастью, к тому моменту я уже успел совершить несколько попыток.

У меня уверенный настрой перед основной квалификацией уик-энда, мы продолжим упорно трудиться и постараемся в полной мере использовать информацию, полученную сегодня. Конечно, нам ещё предстоит спринт, и сейчас основная задача в том, чтобы как можно лучше к нему подготовиться, а потом хорошо его провести».

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