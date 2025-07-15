Лиама Лоусона планируют оставить в Racing Bulls в 2026-м

В руководстве Red Bull планируют продлить контракт с Лиамом Лоусоном на следующий сезон, который он проведёт в составе Racing Bulls. Об этом пишет новозеландская газета Herald со ссылкой на информацию от окружения гонщика.

В статье говорится, что Лоусон благодаря своему опыту и хорошему знанию команды идеально подходит на роль лидера коллектива из Фаэнцы в сезон масштабных изменений в регламенте. Однако остаётся открытым вопрос относительно напарника Лоусона в 2026-м.

Ожидается, что решение руководства Red Bull будет зависеть от результатов Юки Цуноды. Если в оставшихся гонках сезона японец не продемонстрирует достаточный прогресс, то весьма вероятно, что в 2026-м его заменят на Айзека Хаджара. В таком случае вакантное место в Racing Bulls получит Арвид Линдблад, о котором очень хорошо отзывается Хельмут Марко.

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