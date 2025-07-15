Фонд Марты Костюк запускает проект по интеграции тенниса в школьные уроки физкультуры

Фонд Марты Костюк объявил о старте инициативы “Школьный матч-поинт”, целью которой является внедрение тенниса в школьную программу физического воспитания во Львове и Львовской области



Проект предусматривает два конкурсных отбора – для профессиональных тренеров и для общеобразовательных школ, готовых включить теннис в свою повседневную работу.

Как отмечают организаторы, программа ориентирована на простые и доступные форматы занятий – тренировки можно будет проводить даже в обычных спортзалах без специальной инфраструктуры.

“Мы живем во время, когда дети все меньше двигаются, реже бывают в школе и имеют мало доступа к спорту. Теннис – это не об элитности, это о здоровье, дисциплине и развитии. В Украине этот спорт часто недоступен: не хватает инфраструктуры, инвентаря, подготовленных кадров, методических материалов. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования и науки Украины, Министерством молодежи и спорта, Федерацией тенниса Украины, Львовским городским советом, а также международным партнерам, таким как Wilson и WTA Foundation, которые приобщаются поддержкой с инвентарем, мы сможем сделать реальный вклад в развитие детского спорта. Уже в этом году мы планируем охватить 15 школ и познакомить с теннисом более 5 000 детей, открывая для них новые возможности для физического развития, социальной интеграции и здорового образа жизни. Мы не просто мечтаем об изменениях – мы уже их реализуем”, – комментирует запуск проекта основательница Фонда Марта Костюк.

Как присоединиться к программе

Сейчас идет отбор пяти тренеров-амбассадоров из Львова и Львовской области. К участию приглашаются специалисты, которые соответствуют следующим критериям:

• наличие действующей тренерской сертификации (ITF, Федерация тенниса Украины, GPTCA, PTR);

• опыт работы с детьми и взрослыми не менее 2 лет;

• высокий уровень профессиональных и этических качеств;

• мотивация к наставнической деятельности;

• открытость к краткосрочным поездкам в пределах области;

• цифровая грамотность на уровне уверенного пользователя;

• соблюдение принципов здорового образа жизни.

Дополнительным преимуществом будет:

• опыт преподавания тенниса в школьной или внешкольной среде;

• участие в программах типа Training of Trainers (ToT) или аналогичных.

Также продолжается отбор общеобразовательных школ для участия в программе. Приоритет отдается заведениям, которые соответствуют следующим критериям:

• открытость к современным подходам в физическом воспитании и готовность стать центром развития тенниса;

• количество учеников – не менее 250;

• наличие спортивного зала;

• наличие как минимум одного мотивированного учителя или учительницы физической культуры, которые готовы пройти обучение, работать с тренерами-наставниками и имеют уверенный уровень цифровых навыков;

• готовность заключить договор для внедрения учебной программы и проведения теннисных соревнований;

• возможность принять теннисный инвентарь на баланс школы.

Отобранные тренеры пройдут обучение и будут сопровождать школы как онлайн, так и офлайн. Программа предусматривает поставку инвентаря, проведение соревнований и подписания официальных соглашений с каждой школой.

Прием анкет открыт до 20 июля 2025 года на официальном сайте фонда. Результаты первого этапа будут объявлены до 8 августа.

В дальнейшем проект планируют масштабировать по всей Украине. Инициатива направлена на популяризацию тенниса среди школьников и развитие устойчивой спортивной инфраструктуры в регионах.



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