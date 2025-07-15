У вратаря сборной Украины будут самые долгие переезды в WHL

IIHF. Александр Левшин

Молодой вратарь сборной Украины Александр Левшин, которого на драфте CHL во втором раунде (№110) выбрал канадский «Принс-Джордж Кугарс», готовится к дебюту в престижной Западной хоккейной лиге (WHL).

«Вскоре после драфта у меня состоялся разговор по Zoom со всем штабом «Принс-Джордж Кугарс», – рассказывает сайту Sport.ua харьковчанин Левшин. «Познакомились, обговорили детали по документам, заказали форму, сделали дизайн шлема, где будет обязательно и украинская символика. Контракт мне пришлют на следующей неделе, а приеду в лагерь новой команды 25 августа.

Уже навел справки, что Принс-Джорж находится в северной части Британской Колумбии и у нас будут самые долгие переезды. До ближайшей команды-соперницы ехать 7 часов, а в среднем это – 12–14 часов в пути. Все поездки автобусом».

Предыдущий сезон украинец провел в составе «Торонто Пэтриотс» из Юниорской лиги Онтарио (OJHL), где продемонстрировал показатель 93,5% отраженных бросков. Также Левшин признавался лучшим голкипером молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, дебютировал весной 2025 года за национальную сборную Украины на ЧМ в дивизионе 1A и получил приглашение в лагерь развития клуба НХЛ – «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, что на недавнем импорт-драфте CHL (Канадская хоккейная лига, которая объединяет три крупнейшие лиги – OHL, QMJHL, WHL) в первых двух раундах было выбрано сразу троих украинских хоккеистов.

sport.ua