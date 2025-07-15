Челси вручили копию трофея Клубного чемпионата мира. Стало известно, где оригинал

"Челси" вручили копию трофея Клубного чемпионата мира.

Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN заявил, что ему подарили оригинал трофея турнира и он в настоящее время находится в Овальном кабинете.

В марте президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с трофеем были в Белом доме

"Не могли бы вы подержать этот кубок немного? Мы поставили его в Овальном кабинете. А потом я спросил: "Когда вы заберёте кубок?". Инфантино ответил: "Мы никогда его не заберём. Он может вечно стоять в Овальном кабинете. Мы делаем новый". И они действительно сделали новый. Так что это было очень волнительно… Сейчас он в Овале", — вспомнил Трамп.

"Челси" пришлось довольствоваться копией трофея.

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Напомним, что лондонский клуб стал первым победителем Клубного чемпионата мира в новом формате. В решающем матче футболисты "Челси" обыграли "ПСЖ" со счётом 3:0.

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