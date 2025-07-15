Украинский боксер: «Я говорил, что мой последний бой будет в 40 лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко, которому нине 39 лет, рассказал о своих дальнейших планах по профессиональному боксу. Сергей намерен провести последний бой в 40 лет.

– Когда, где и против кого вы можете провести свой следующий поединок?

– На самом деле сейчас этого не знаю. Поединком с Рамосом я пока напомнил о себе и показал, что в строю, потому что не все знали о моем желании продолжать. Сейчас мой менеджер Кит Конноли будет работать над следующим сражением.

Просто в этом виде спорта все быстро меняется. Сегодня у тебя может быть один уровень оппозиции, но если ты завтра победишь кого-нибудь из топ-10, то уже есть шансы претендовать на встречу с какой-то суперзвездой даже уровня Канело Альвареса.

– Сколько вы еще планируете оставаться в профессиональном боксе?

– Я говорил, что мой последний бой будет в 40 лет. Сейчас чувствую, что у меня есть желания и силы. При этом опять же поединок, который я провел, был для того, чтобы вернуться и понять свое самочувствие после операции и длительного восстановления. Не знаю, как это можно считать существенной оппозицией. Я доминировал и обязан был выиграть.

Вот следующий бой, который, я надеюсь, будет с более конкурентным соперником, лучше ответит на вопрос, есть ли у меня силы конкурировать с топами.

– Чего бы вы хотели достичь за тот промежуток карьеры, который себе отмерили?

– Я хотел бы вернуться в топы, и у меня остается мечта стать чемпионом мира. Я трижды бился за пояс, но не мог его получить. Хочется и титул выиграть, и денег заработать. Все оно взаимосвязано, – сказал боксер.

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sport.ua