Шульга снова вышел в старте Бостона и отдал 8 ассистов в матче Летней лиги НБА

Украинский разыгрывающий провел уже три матча за свой новый клуб

Украинский разыгрывающий Бостон Селтикс Максим Шульга в матче Летней лиги НБА против Майами Хит (96:100) вышел в стартовой пятерке и отдал восемь передач.

Кроме того, в активе 23-летнего защитника — шесть набранных очок, один подбор, один перехват при 4 фолах.

Шульга не допустил ни одной потери за 25 минут игрового времени. Всего за три матча в Летней лиге Шульга провел на паркете 69 минут при всего одной потере.

Летняя лига НБА проходит в Лас-Вегасе с 10 по 20 июля. Свой следующий матч в Летней лиге Бостон сыграет 18 июля против Лос-Анджелес Лейкерс.

Напомним, Шульга вошел в расширенную заявку сборной Украины на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027. Команда Айнарса Багатскиса попала в группу А вместе со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие сборные. Матчи сине-желтых в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа.

77 action for Shulga and he (obviously) finds Bassey for the easy floater. Love how Shulga took an extra dribble towards the baseline to draw Ware deeper and away from Bassey. Dude knows how to play basketball. pic.twitter.com/DiB9H4sX8L

— Wayne Spooney (@WSpooney) July 15, 2025