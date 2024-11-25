Сакраменто дома проиграл Бруклину, Майами в овертайме победил Даллас в НБА

Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь получил минимум игрового времени и очков не набрал

Состоялись матчи очередного игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто дома проиграл Бруклину — 103:108. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь получил меньше минуты игрового времени, и не отметился результативными действиями. В другом матче Майами в овертайме дожал Даллас — 123:118.

Индиана Пэйсерс — Вашингтон Уизардс — 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)

Бостон Селтикс — Миннесота Тимбервулвз — 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

Майами Хит — Даллас Маверикс — 123:118 ОТ (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)

Филадельфия 76ерс — Лос-Анджелес Клипперс — 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)

Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс — 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)

Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс — 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)

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