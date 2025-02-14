Днепр разгромил Старый Луцк в доигровке матча Суперлиги Favbet от 2 февраля

Парой часов ранее чемпион обыграл этого же соперника в полноценном поединке ровненского бабла

Днепр и Старый Луцк в Ровном доиграли матч Суперлиги Favbet-2024/25 от 2-го февраля, прерванный по причине продолжительной воздушной тревоги.

Доигровка состоялась сразу же после того, как эти же команды провели полноценный поединок в рамках ровненского бабла. Напомним, Днепр праздновал победу со счетом 86:59, причем в первой половине Старый Луцк дал хороший бой фавориту.

Изначально встреча, которую не удалось доиграть в срок, проходила в днепровском СК «Шинник». Чемпион уверенно контролировал игру, выиграв ее первую половину со счетом 43:27. По итогам третьей четверти команда Владимира Коваля довела перевес до +20.

По ходу последней четверти игра была приостановлена из-за тревоги, но вскоре возобновилась. Окончательная остановка произошла при счете 78:50 в пользу хозяев за 4 минуты и 38 секунд до конца основного времени встречи. Впоследствии было принято решение не возобновлять матч в воскресенье, а доиграть в другой день с текущего счета.

В доигровке днепряне попросту снесли соперников с площадки. За менее чем пять минут, оставшиеся до финальной сирены, подопечные Коваля набрали 18 очков, позволив Старому Луцку разжиться лишь двумя. Итог — разгром с разницей в 44 очка.

Днепр продолжает идти без потерь, одержав 20-ю победу в чемпионате. Старый Луцк остается седьмым — 7 побед, 15 поражений.

Суперлига. Регулярный сезон

Днепр — Старый Луцк — 96:52 (29:12, 14:15, 21:17, 32:8)

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