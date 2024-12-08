Мемфис победил Бостон, Кливленд разобрался с Шарлотт в НБА

Лидер Западной конференции Оклахома на выезде победила Нью-Орлеан
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли семь матчей очередного игрового дня.
Мемфис на выезде победил действующего чемпиона Бостон — 127:121. Кливленд обыграл Шарлотт — 116:102. Лидер Западной конференции Оклахома обыграла аутсайдера дивизиона Нью-Орлеан — 119:109.
Шарлотт Хорнетс — Кливленд Кавальерс — 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)
Вашингтон Уизардс — Денвер Наггетс — 122:113 (36:29, 33:28, 30:36, 23:20)
Нью-Орлеан Пеликанс — Оклахома Сити Тандер — 109:119 (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)
Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонз — 111:120 (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)
Торонто Рэпторс — Даллас Маверикс — 118:125 (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)
Бостон Селтикс — Мемфис Гризлис — 121:127 (27:31, 27:35, 35:28, 32:33)
Майами Хит — Финикс Санз — 121:111 (26:29, 27:29, 34:24, 34:29)