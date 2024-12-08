Нико Хюлкенберг потеряет три позиции на старте

Нико Хюлкенберг оштрафован за некорректные действия по ходу квалификации и на старте Гран При Абу-Даби потеряет три позиции. Таким образом гонщику Haas предстоит стартовать не из второго ряда, а только из четвёртого.

Суть нарушения в том, что вопреки инструкциям дирекции гонки Нико опередил двух соперников ещё в туннеле на выезде с пит-лейн. Стюарды вызывали его и представителя американской команды, выслушали их объяснения, изучили имеющиеся видеозаписи и вынесли свой вердикт.

В тексте решения стюардов подчёркивается, что гонщик признал факт нарушения, однако заявил, что у него просто не было выбора, поскольку он хотел как можно более эффективно провести круг выезда из боксов.

Стюарды признали, что расположение гаражей Haas F1 ограничивает возможности команды по выпуску машин на трассу, однако это не может служить оправданием для нарушений правил. Запрет на обгоны на определённых участках пит-лейн вводится для предотвращения опасных ситуаций, соответственно, было вынесено решение о штрафе.

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