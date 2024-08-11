Шасси Mercedes в 2025 году будет отличаться от W15

На нескольких предыдущих этапах сезона Mercedes демонстрирует отличную форму, её гонщики одержали три победы, и во второй части чемпионата команда рассчитывает развить эти успехи, параллельно работая над машиной 2025 года.

Причём в Mercedes дали понять, что она будет существенно отличаться от W15, несмотря на то, что технический регламент остаётся стабильным и изменится только в 2026-м.

Следующий сезон станет последним, когда будет действовать регламент, вступивший в силу в 2022-м, и Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, заявил, что в процессе подготовки к нему необходимо всё тщательно продумать с учётом того, что бюджет команды ограничен.

«Мы ещё не приняли решений, останется ли у нас прежнее шасси, останется ли прежней коробка передач, – приводит его слова RacingNews365. – Вероятно, реальность такова, что изменить вообще всё возможностей нет. Мы сейчас на той стадии, когда пытаемся найти ответы на все вопросы, всё проанализировать, чтобы в условиях ограниченного бюджета получить максимальный эффект от затраченных средств».

С одной стороны, нужно ожидать, что машина 2025 года во многом станет следующей эволюцией W15, однако Шовлин отметил, что будут и значительные изменения.

«Думаю, в плане аэродинамики наша машина и машины большинства команд будут доработанными версиями того, что мы имеем сегодня, – сказал он. – Изменения будут носить существенный характер, однако менять архитектуру шасси не хочется, ведь это потребует серьёзных исследований в аэродинамической трубе, что скажется на дальнейшей работе. Не думаю, что многие на это пойдут».

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