Монреаль. Арнальди выиграл два матча за день и впервые вышел в полуфинал на “Мастерсе”

Результаты матчей субботы на турнире ATP 1000 в Канаде

Монрепль, Канада • 6-12 августа • хард • $7,867,600

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Артур Риндеркнех (Франция) – Флавио Коболли (Италия) 6:3, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 4) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) 4:6, 6:3, 7:6(6)

Себастьян Корда (США) – Тэйлор Фритц (США, 9) 6:4, 7:6(4)

Янник Синнер (Италия, 1) – Алехандро Табило (Чили, 15) 6:4, 6:3

Андрей Рублев (-, 5) – Брэндон Накашима (США, Q) 6:2, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 4:6, 7:6(5), 3:0 (отказ)

Кэй Нисикори (Япония, PR) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:3, 6:4

Алексей Попырин (Австралия) – Григор Димитров (Болгария, 7) 4:6, 7:6(5), 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 4) – Артур Риндеркнех (Франция) 4:6, 6:3, 6:4

Себастьян Корда (США) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) отказ

Александр Зверев (Германия, 2) – Хольгер Руне (Дания, 13) 6:3, 7:6(5)

Алексей Попырин (№62 ATP) записал в свой актив вторую победу в сезоне над игроком из топ-10 и седьмую за время выступлений в Туре. Австралийский теннисист во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP 1000 и попробует взять реванш у Хуберта Хуркача за поражение на этой стадии на “Мастерсе” в Цинциннати в прошлом году.

Андрей Рублев (-, 5) – Янник Синнер (Италия, 1) 6:3, 1:6, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) – Кэй Нисикори (Япония, PR) 6:4, 7:5

Маттео Арнальди проведёт свой второй полуфинал на уровне Тура. В прошлом году ему удалось дойти до этой стадии на турнире ATP 250 в Умаге. Отметим, что для Кэя Нисикори это был первый четвертьфинал на соревнованиях ATP 1000 с мая 2019 года, когда он сыграл на этой стадии в Риме. За выход в финал итальянец будет бороться с Андреем Рублёвым, которого уже обыгрывал в этом сезоне на Ролан Гаррос.

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