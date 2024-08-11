Барселона дала пару дней Уильямсу, чтобы он принял решения касательно своего будущего

Дала время на подумать

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"Барселона" передала агентам Нико Уильямса дату, до которой нападающий "Атлетика Бильбао" должен принять решение о переходе в "Барсу".

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По информации источника, последняя дата – 24 августа, и если до этого дня Нико Уильямс не определится по поводу своего будущего, каталонский клуб начнет искать альтернативные варианты.

Напомним, в сезоне 2023/24 Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отличился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "Атлетиком Бильбао" рассчитано на лето 2027 года.

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