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Футбол

Барселона дала пару дней Уильямсу, чтобы он принял решения касательно своего будущего

Дала время на подумать

Барселона дала пару дней Уильямсу, чтобы он принял решения касательно своего будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • "Барселона" передала агентам Нико Уильямса дату, до которой нападающий "Атлетика Бильбао" должен принять решение о переходе в "Барсу".

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    По информации источника, последняя дата – 24 августа, и если до этого дня Нико Уильямс не определится по поводу своего будущего, каталонский клуб начнет искать альтернативные варианты.

    Напомним, в сезоне 2023/24 Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отличился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "Атлетиком Бильбао" рассчитано на лето 2027 года.

    www.ua-football.com

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