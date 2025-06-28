Анжелика Терлюга – звезда украинского карате

Анжелика Терлюга родилась 27 марта 1992 года в Одессе. С раннего детства она проявляла живой интерес к спорту и в возрасте семи лет начала заниматься карате. Родители поддержали её увлечение, что стало стартом её выдающейся карьеры. Уже в юношеских соревнованиях Анжелика демонстрировала неординарные способности. Первые победы пришли быстро, а на внутреннем чемпионате Украины она закрепила за собой статус перспективной спортсменки. Поступив в Одесскую академию, Терлюга успешно совмещала учёбу и тренировки. Этот этап стал важным трамплином в её профессиональной карьере. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Олимпийский триумф

Олимпиада в Токио 2020 стала знаковым событием в карьере Анжелики. Она представляла Украину в дисциплине кумите до 55 кг и уверенно прошла отборочные поединки. В финале Терлюга сражалась с болгаркой Ивет Горановой, уступив в напряжённой схватке и завоевав серебряную медаль. Это достижение стало историческим — впервые украинка выиграла олимпийскую награду в карате. По завершении Игр спортсменка призналась, что медаль — результат многолетнего труда и самодисциплины. После Токио её признание и популярность в Украине выросли многократно. Анжелика стала примером для молодёжи и гордостью национального спорта.

Достижения на чемпионатах Европы и мира

Анжелика Терлюга неоднократно становилась чемпионкой Европы. В личном зачёте она трижды поднималась на высшую ступень пьедестала: в 2018, 2022 и 2023 годах. В командных соревнованиях также добилась успеха, выиграв золото в 2017 и 2019 годах. Её техника, скорость и стратегическое мышление выделяют её среди соперниц. На чемпионате мира она не раз завоёвывала призовые места, подтверждая статус элитной спортсменки. Терлюга занимает высокие позиции в мировом рейтинге каратисток. Её стабильные результаты — отражение профессионализма и страсти к делу.

Участие в Premier League и международных турнирах

Анжелика активно участвует в международной серии Karate1 Premier League. В её активе более десяти побед в турнирах этой серии, включая соревнования в Париже, Токио, Дубае и других крупных городах. Она также успешно выступала в серии A, завоёвывая золото, серебро и бронзу. Эти выступления укрепили её статус на мировой арене. Каждый выход на татами — это борьба, которую она ведёт с полной отдачей. Её имя стало хорошо известным в мировом карате. Благодаря этим выступлениям Терлюга получила международное признание и уважение соперников.

Возвращение после рождения ребёнка и новые вызовы

После рождения ребёнка Анжелика взяла короткий перерыв в спортивной карьере. В 2023 году она успешно вернулась на международную арену, выиграв Европейские игры в Польше. Её возвращение стало символом силы и воли. На чемпионате мира в Будапеште она завоевала бронзовую медаль, доказав, что остаётся в топе. В интервью спортсменка отмечала, что материнство стало для неё вдохновением и новой мотивацией. Сейчас она продолжает тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям. Терлюга уверена, что впереди — новые победы и вершины.

Награды и признание в Украине

Анжелика Терлюга удостоена звания Заслуженного мастера спорта Украины. За успехи на международной арене она получила ордена княгини Ольги III и II степени. Её вклад в развитие украинского спорта отмечен и на уровне федераций, и государством. Кроме того, она активно участвует в спортивных мероприятиях и тренерских семинарах. Её образ вдохновляет молодых спортсменов и девушек, мечтающих о карьере в спорте. Терлюга остаётся лицом украинского карате и одной из самых узнаваемых спортсменок страны. Её путь — пример упорства, таланта и настоящей страсти к делу.

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