Тренер Челси отметил молодого полузащитника

Сегодня лондонский "Челси" сыграет свой матч в 1/8 Клубного Чемпионата Мира против лиссабонской "Бенфики".

Перед игрой главный тренер английского клуба Энцо Мареска отметил бразильского полузащитника Андрея Сантоса:

Он хорошо работает с нами и провел очень хороший сезон со "Страсбургом". Я вижу его больше похожим на Энцо Фернандеса как атакующего полузащитника, а не опорного. Он больше похож на Энцо, чем на Моя или Лавию.