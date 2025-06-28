Тренер Челси отметил молодого полузащитника

Сегодня лондонский "Челси" сыграет свой матч в 1/8 Клубного Чемпионата Мира против лиссабонской "Бенфики".
Перед игрой главный тренер английского клуба Энцо Мареска отметил бразильского полузащитника Андрея Сантоса:
Он хорошо работает с нами и провел очень хороший сезон со "Страсбургом". Я вижу его больше похожим на Энцо Фернандеса как атакующего полузащитника, а не опорного. Он больше похож на Энцо, чем на Моя или Лавию.
Бразилец присоединился к команде в 2023 году. Текущий сезон отыграл за французский "Страсбург", где провел 35 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.