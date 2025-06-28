Состоялся драфт НХЛ. Кого выбрали под первым номером

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В НХЛ состоялся первый раунд драфта-2025, а клубы Лиги получили возможность выбрать перспективных игроков.

Под первым номером выбирал клуб Нью-Йорк Айлендерс, который забрал защитника Мэттью Шефера. Канадец, несмотря на проблемы из-за травмы, в течение сезона в скаутских рейтингах находился на первой позиции.

В сезоне 17-летний игрок провел 17 матчей и набрал 22 очка.

В топ-5 выбрали форвардов Майкла Мису (Сан-Хосе) и Антона Фронделла (Чикаго), Калеба Деснойерса (Юта) и Брэди Мартина (Нэшвилл).

По итогам первого раунда клубы выбрали 20 канадцев, 6 американцев, двух шведов, двух чехов и по одному представителю Финляндии и россии.

Все выборы клубов в первом раунде

sport.ua