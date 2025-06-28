Последние приготовления: Марта Костюк показала, как тренируется на корте перед стартом на Уимблдоне (ВИДЕО)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк показала, как тренируется на корте перед выступением на травяном “мэйджоре”



В первом круге Уимблдона Марта сыграет против теннисистки из квалификации Вероника Эрьявец (№171 WTA) из Словении. Напомним, что перед Уимблдоном Костюк сыграла на соревнованиях WTA 500 в Берлине и Бад-Гомбурге и на обоих турнирах проиграла в первом круге девятой ракетке мира Эмме Наварро (США).

Свое выступление на Уимблдонском чемпионате Марта Костюк начнет во вторник. Подписывайтесь на наш канал в Telegram – Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить главные новости турнира и трансляции матчей с участием украинских теннисисток.

Уимблдон-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона



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