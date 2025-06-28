ВИДЕО. Тотальное доминирование. Как Деонтей Уайлдер удосрочил соперника

Twitter

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (44–4–1, 43 KO) успешно вернулся на ринг.

Бронзовый бомбардировщик одержал досрочную победу над Тайрреллом Херндоном (24–6, 15 KO) в бою, который прошел ночью на арене Charles Koch Arena в американском Уичито.

В 7-м раунде рефери остановил поединок, когда Херндон окончательно перешел в режим выживания и не отвечал на атаки.

Таким образом, Деонтей Уайлдер успешно вернулся на ринг, одержав очередную победу нокаутом.

Бронзовый бомбардировщик вернулся. Уайлдер досрочно победил Херндона

Деонтей Уайлдер (США) – Тайррелл Херндон (США) – TKO 7/10

sport.ua