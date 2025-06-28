Пьер Гасли: Нам определённо есть, что улучшить

По итогам пятничных тренировок в Шпильберге в Alpine недовольны скоростью машины. И Пьер Гасли, и Франко Колапинто рассчитывают, что смогут прибавить в субботу.

Пьер Гасли (14-й): «Довольно сложный день, и нам определённо есть, что улучшить. Каждую пятницу мы говорим о минимальных отрывах, и на таком коротком круге, как в Австрии, это действительно так. Одна-две десятые разделяют шесть-семь позиций. Это показывает, насколько важно идеально проехать круг и выжать максимум из каждой детали.

Я вполне доволен своими кругами в первой и второй тренировках. Вечером нужно оценить, какие решения работают, а какие нет, и найти возможность прибавить.

Во второй тренировке команда обнаружила небольшие повреждения днища. В конце сессии у меня возникли проблемы с управляемостью машины, и теперь мы знаем почему. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра».

Франко Колапинто (20-й): «С учётом того, как развивались события на прошлых этапах и снова здесь, в Австрии, у меня больше проблем с пятницами. Машина нормально управляется – в первой тренировке даже лучше, чем во второй. Нам нужно прибавить повысить темп, особенно в квалификационном режиме. На одном круге машина не так хороша, как с полным баком, и нам предстоит как следует поработать, чтобы улучшить время на круге.

Вспоминая, как мы с командой справились с проблемами, возникшими в Барселоне и Монреале, я чувствую уверенность, что и здесь мы прибавим в субботу по сравнению с пятницей и поборемся за более высокие позиции в квалификации. На таком коротком круге отрывы минимальные, поэтому важна каждая мелочь».

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