Бад-Гомбург. Киченок и Перес будут бороться за парный трофей

Украинско-американская пара вышла в финал турнира WTA 500 в Германии



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 2) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 4) 6:3, 6:2

Киченок и Перес одержали первую победу в двух сетах в Бад-Гомбурге. Напомним, что для теннисисток это первый совместный турнир.

Украинка сыграет второй финал в текущем сезоне и в целом 24-й за время выступлений в Туре. В феврале Людмила вместе со своей сестрой Надеждой дошла до финала на турнире WTA 500 в Линце.

Следующие соперницы Киченок и Перес определятся в матче Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) – Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/-).

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