СМИ: Тони Надаль станет новым тренером Александра Зверева

По информации Sky Sport, немецкий теннисист сейчас тренируется в академии Надаля на Майорке



Издание утверждает, что по их эксклюзивной информации, именно Тони Надаль в ближайшее время присоединится к команде третьей ракетки мира. Также они допускают, что Рафаэль Надаль в будущем может стать дополнительным наставником (ментором) для немца.

Напомним, что Зверев уступил в первом круге на Уимблдоне, после чего рассказал на пресс-конференции о своем подавленном моральном состоянии вне корта и не исключил возможность, что он обратится за помощью к психотерапевту.

В этом году Александр Зверев выиграл титул в Мюнхене, был финалистом в Штутгарте и на Открытом чемпионате Австралии.



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