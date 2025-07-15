Кроуфорд: Делаю всё, чтобы подписать контракт с Cadillac

Джек Кроуфорд, выступающий в Формуле 2, рассчитывает в 2026-м дебютировать в Формуле 1. Американский гонщик надеется, что на него обратят внимание в Cadillac.

Джек Кроуфорд: «Я очень надеюсь на вариант с Cadillac в 2026-м. Мой менеджер внимательно следит за ситуацией, а я должен делать свою работу в Формуле 2 – показывать результаты, выигрывать гонки и выиграть титул. Но контракт с Cadillac – вариант, который я рассматриваю, и делаю всё, чтобы он стал возможным.

В любом случае, нынешний сезон в Формуле 2 – мой финальный. Я уже провожу в этой серии третий год, и ещё в 2024-м говорил, что не останусь на дольше, этот будет последним.

Я давно мечтаю о Формуле 1 и стремлюсь к этой цели. Я хочу её добиться, но, конечно, есть и Формула Е, договорённости с которой очень близки, если не получится подписать контракт в Формуле 1».

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