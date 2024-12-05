Алонсо: Иногда штрафы зависят от национальности гонщика

Фернандо Алонсо считает, что Макс Ферстаппен, скорее всего, не был бы оштрафован после квалификации в Катаре и не лишился бы поула, если бы помешал не Джорджу Расселлу, а любому другому не британскому гонщику.

Фернандо Алонсо: «Иногда стюарды придерживаются определённых правил и выписывают штрафы, но затем не следуют им. Уже в следующей гонке аналогичное нарушение может не привести к санкциям, в зависимости от того, кто гонщик по национальности.

Если бы на месте Расселла был я, то, скорее всего, я бы не получил такой же выгоды, какую получил Джордж. Или вспомните мой инцидент в Австралии – кто-то в тридцати метрах от меня вылетел за пределы трассы, а я был оштрафован. Иногда я думаю, что было бы, если бы я поменялся местами с другим парнем, то как бы тогда ко мне относились? Об этом я и говорю».

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