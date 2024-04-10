Билеты на трибуну Сайнса в Барселоне быстро распроданы

Начиная с 2016 года на автодроме в Барселоне всегда была особая трибуна, носившая имя Карлоса Сайнса – исключениями стали только два года пандемии, после чего этот опыт вновь начали повторять, поскольку он оказался очень успешным.

Сегодня утром поступили в продажу билеты на эту трибуну, и каждый, кому удалось стать обладателем такого билета, получит кепку с номером «55» из официальной коллекции сувенирной продукции Скудерии, а также флаг Ferrari.

В этом году Гран При Испании пройдёт 23 июня, это десятый этап сезона, и поскольку Карлос сейчас выступает отлично, то понятно, что интерес к гонке в Барселоне будет максимально высоким. По информации испанской газеты Marca, ещё пару недель назад все лучшие места на трибунах каталонского кольца были распроданы, остались лишь такие, откуда трассу видно явно хуже. Но с трибуны Карлоса Сайнса открывается хороший вид сразу на несколько поворотов начиная с 10-го, и все 3800 билетов на неё сегодня были распроданы за считаные часы.

«Спасибо, у меня просто нет слов, – прокомментировал гонщик Ferrari. – Я очень рад, что в этом году на Гран При Испании вновь будет моя именная трибуна. В этот уик-энд года я могу ближе всего быть к испанским болельщикам и во все дни чувствовать их поддержку, особенно когда буду проезжать по этому участку трассы.

Надеюсь, на предстоящем Гран При мы сможем обеспечить публике яркие переживания. Я хотел бы поблагодарить автодром и спонсоров за поддержку, за то, что этот проект вновь удалось осуществить».

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