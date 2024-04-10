Забарный — лучший в топ-5 лигах Европы по важному показателю

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Защитник & Борнмута и сборной Украины Илья Забарный провел больше времени на поле среди игроков до 21 года в топ-5 лигах Европы.

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Об этом сообщает Transfermarkt.

Украинец в этом сезоне провел 31 матч и сыграл в общей сложности 2790 минут. На втором месте оказался вратарь Вильярреала Филипп Йоргенсен (29, 2610), на третьей строчке Матиас Соуле из Фрозиноне (29, 2530).

Напомним, в пределах 32 тура Английской премии ер-лиги Борнмут уступил Лутону. Пока команда занимает 12 место в турнирной таблице английского чемпионата.

Забарный: Я думал вернуться и пойти воевать

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