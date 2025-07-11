Виктор Дьёкереш отказался от возвращения в «Спортинг»

Шведский нападающий «Спортинга» Лиссабон Виктор Дьёкереш твёрдо решил не возвращаться в португальский клуб, так как нацелен на трансфер в лондонский «Арсенал». Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, подчеркнув, что игрок отказался выходить на предсезонные тренировки и заявил: «Ни сегодня, ни завтра, никогда». Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источника, «Спортинг» настаивает на том, чтобы Дьёкереш приступил к подготовке к новому сезону, но сам футболист не видит для себя будущего в Лиссабоне. Его главная цель на лето 2025 года — переход в английскую Премьер-лигу, а именно в «Арсенал».

Однако переговоры между клубами идут непросто. «Спортинг» и «Арсенал» пока не пришли к согласию относительно суммы трансфера. Лондонский клуб предлагает за 27-летнего форварда 65 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде возможных бонусов. Португальцы настаивают на более высокой сумме, учитывая, что контракт Виктора действует ещё три года.

Фабрицио Романо уточняет, что Дьёкереш не планирует пересматривать своё решение. Он рассматривает только вариант с «Арсеналом» и готов ждать до последнего, даже если сделка затянется.

Напомним, что в минувшем сезоне Виктор Дьёкереш стал одним из лучших бомбардиров лиссабонского клуба и вошёл в топ европейских нападающих по количеству забитых мячей.

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