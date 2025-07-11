Дюбуа показал форму перед боем с Усиком

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа показал свою физическую форму за восемь дней до долгожданного боя с украинцем Александром Усиком. Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» и станет схваткой за все основные чемпионские титулы в супертяжелом весе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

На опубликованных в социальных сетях фото и видео Дюбуа выглядит максимально подготовленным: заметны прокачанные мышцы, отличная рельефность тела и уверенный настрой. Как сообщает британская пресса, боец проводит заключительный этап подготовки в одном из элитных залов Лондона.

«Чувствую себя сильным и готовым. Осталась всего неделя до главного момента», — написал Дюбуа в комментарии под фото.

Это будет уже второй поединок между Дюбуа и Усиком. В первом бою, который состоялся в 2023 году, украинец уверенно победил британца нокаутом. Тем не менее Дюбуа с тех пор не скрывал желания взять реванш и заявлял о намерении вернуть себе статус одного из главных претендентов на титулы.

Напомним, Александр Усик в настоящий момент владеет всеми основными поясами в супертяжелом весе. Бой с Дюбуа станет очередной защитой для украинского чемпиона и привлекает внимание поклонников бокса со всего мира.

Напомним, мы также писали о том, как Усик вошел в ТОП-10 лучших боксеров.