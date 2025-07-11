Митчелл Марнер пополнил интересный список игроков НХЛ

Одним из самых интересных переходов в НХЛ этим летом стал обмен Митчелла Марнера из «Торонто Мейпл Лифс» в «Вегас Голден Найтс».
Интересным фактом является то, что Марнер станет лишь 11-м игроком в истории НХЛ, который перейдет в новый клуб после сезона, в котором он набрал 100+ очков:
Марсель Дионн – 1974/75, из Детройт Ред Вингз в Лос–Анджелес Кингз;
Майк Роджерс – 1980/81, из Гартфорд Вейлерс в Нью–Йорк Рейнджерс;
Майк Баллард – 1987/88, из Калгари Флэймз в Сент–Луис Блюз;
Джимми Карсон – 1987/88, из Лос–Анджелес Кингз в Эдмонтон Ойлерз;
Уэйн Грецки – 1987/88, из Эдмонтон Ойлерз в Лос–Анджелес Кингз;
Уэйн Грецки – 1995/96, из Сент–Луис Блюз в Нью–Йорк Рейнджерс;
Яромир Ягр – 2000/01, из Питсбург Пингвинз в Вашингтон Кэпиталс;
Мэттью Ткачак – 2021/22, из Калгари Флэймз во Флорида Пантерс;
Джонатан Юбердо – 2021/22, из Флорида Пантерс в Калгари Флэймз;
Джонни Гудро – 2021/22, из Калгари Флэймз в Коламбус Блю Джекетс;
Эрик Карлссон – 2022/23, из Сан–Хосе Шаркс в Питтсбург Пингвинз;
Митчелл Марнер – 2025/26, из Торонто Мейпл Лифс в Вегас Голден Найтс.
sport.ua