Митчелл Марнер пополнил интересный список игроков НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из самых интересных переходов в НХЛ этим летом стал обмен Митчелла Марнера из «Торонто Мейпл Лифс» в «Вегас Голден Найтс».

Интересным фактом является то, что Марнер станет лишь 11-м игроком в истории НХЛ, который перейдет в новый клуб после сезона, в котором он набрал 100+ очков:

Марсель Дионн – 1974/75, из Детройт Ред Вингз в Лос–Анджелес Кингз;

Майк Роджерс – 1980/81, из Гартфорд Вейлерс в Нью–Йорк Рейнджерс;

Майк Баллард – 1987/88, из Калгари Флэймз в Сент–Луис Блюз;

Джимми Карсон – 1987/88, из Лос–Анджелес Кингз в Эдмонтон Ойлерз;

Уэйн Грецки – 1987/88, из Эдмонтон Ойлерз в Лос–Анджелес Кингз;

Уэйн Грецки – 1995/96, из Сент–Луис Блюз в Нью–Йорк Рейнджерс;

Яромир Ягр – 2000/01, из Питсбург Пингвинз в Вашингтон Кэпиталс;

Мэттью Ткачак – 2021/22, из Калгари Флэймз во Флорида Пантерс;

Джонатан Юбердо – 2021/22, из Флорида Пантерс в Калгари Флэймз;

Джонни Гудро – 2021/22, из Калгари Флэймз в Коламбус Блю Джекетс;

Эрик Карлссон – 2022/23, из Сан–Хосе Шаркс в Питтсбург Пингвинз;

Митчелл Марнер – 2025/26, из Торонто Мейпл Лифс в Вегас Голден Найтс.

sport.ua