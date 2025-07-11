Патрик Муратоглу – о сотрудничестве Иванишевича и Циципаса: “Это не тренерство, честно говоря – тренер не должен так себя вести”

Французский специалист высказался относительно действий хорватского тренера Горана Иванишевича, который публично раскритиковал своего подопечного Стефаноса Циципаса



На прошлой неделе в теннисном мире поднялась волна недоумения после острых заявлений Горана Иванишевича в отношении его нового подопечного Стефаноса Циципаса. Подобная откровенная критика в адрес игрока, особенно в начале сотрудничества, выглядит нетипичной, тем более учитывая статус и опыт хорватского специалиста. Патрик Муратоглу – действующий тренер Наоми Осаки резко отреагировал на критику со стороны Иванишевича.

“Правда заключается в том, что тренерская работа – это не об этом. Она вообще не имеет ничего общего с тем, что сказал Горан Иванишевич о своем новом подопечном, Стефаносе Циципасе. Нет нужды подкармливать троллей всеми этими комментариями. Он заявил, что Стеф ничего не делает правильно, что ему нужно изменить все свои привычки. Но если Горан согласился работать со Стефаносом, то, вероятно, уже знал, что тот что-то делает не так, и что эти вещи нужно менять”.

Муратоглу также отметил, что сейчас греческий теннисист переживает непростой период в карьере.

“Стеф проходит через сложный этап; уже некоторое время у него нет тех же результатов, что раньше. Но это реальность, которую нужно принять. Когда я начинал работать с Сереной Уильямс или Наоми Осакой, они тоже были не в лучшей форме. Горан тоже знал, что Стефанос имеет проблемы сейчас, но указывать на него пальцем – это не поможет. И прежде всего: тренер не должен так себя вести”.

Французский специалист объяснил, что настоящее тренерство предполагает партнерство, а не публичное осуждение.

“Тренерство – это не только обучение игре. На самом деле, это совсем другое. Тренерство – это понимание поведения человека, попытка помочь ему, быть рядом с ним, быть с ним в одной лодке. Судить – это не то же самое, что действовать. А делать это публично – еще хуже. Создается впечатление, что Горан стесняется результатов и хочет дистанцироваться от Стефаноса. Мол: “Это не мое дело, я тут ни при чем. Это все его вина”.

“Это не тренерство, честно говоря. Это противоположное тому, каким должен быть тренер. Вы можете говорить о своем игроке публично, но не бросая его на растерзание. Подобные разговоры должны происходить за закрытыми дверями. Я тоже не знаю всех деталей, но из того, что вижу, меня бы удивило, если бы они смогли работать вместе по-настоящему. Построение доверия должно начинаться с самого начала – но это не тот случай”.

Патрик завершил свои размышления на том, что даже в сложный момент тренер обязан поддерживать своего подопечного, а не публично от него отмежевываться.

“Стефанос делает не все правильно? Вероятно. Но, безусловно, он не делает все неправильно. Никто не делает все неправильно. Стеф давно является профессиональным игроком – он прекрасно понимает, как все это устроено. Просто сейчас у него сложный период, который может приводить к ошибочным действиям. Но как тренер ты должен возвращать хороший настрой. И делать это нужно вместе с игроком. Другого способа нет”.



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