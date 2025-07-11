В FIA адаптировали руководство для стюардов к Формуле E

Три недели назад мы писали о том, что в FIA выложили в открытый доступ памятку стюардам для определения размера штрафов за разные виды нарушений, которая должна обеспечить предсказуемость и повторяемость санкций.

Тот документ касался прежде всего Формулы 1, но сегодня федерация сообщила, что теперь на его основе разработано руководство для стюардов, работающих в Формуле E, с учётом особенностей чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

Применять новые подходы к оценке действий гонщиков на трассе начнут уже с этого уик-энда, ведь в Берлине в эти дни проходит сдвоенный этап Формулы E, после чего останется только один августовский финал сезона, который по традиции примет столица Великобритании.

Как явствует из пресс-релиза FIA, положения этого документа формулировались на основе консультаций с участниками чемпионата и должны помочь стюардам действовать справедливо и последовательно при принятии решений в случае инцидентов на трассе и разного рода нарушений правил.

В том числе, разумеется, среди особенностей «электрической» версии руководства для стюардов есть подробные инструкции, как рассматривать действия гонщиков, которые экономят энергию, двигаясь накатом, которые активируют Attack Mode (режим повышенной мощности) или возвращаются на трассу после пит-стопа, во время которого происходила экспресс-подзарядка батарей.

Мохаммед бен Сулайем: «Стюарды FIA и другие официальные лица федерации играют важнейшую роль в деле поддержания безопасности и справедливости на всех уровнях автоспорта. Как руководящий орган мы стремимся обеспечить всех этих людей необходимыми инструментами, ресурсами и поддерживать их, чтобы они могли придерживаться в своей работе самых высоких стандартов.

Это руководство для чемпионата мира по гонкам на электромобилях разработано специально для этой серии в тесном сотрудничестве с гонщиками, официальными лицами и экспертами. Этот свод правил призван гарантировать, что действия гонщиков будут соответствовать уникальным требованиям и духу этого чемпионата».

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