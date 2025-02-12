Allwyn – новый партнёр McLaren

Став официальным партнёром Формулы 1, компания Allwyn – глобальный оператор лотерей – подписала отдельный контракт с McLaren.

В Allwyn считают действующего обладателя Кубка конструкторов оптимальным партнером для продвижения своего бизнеса среди мировой аудитории. Логотипы Allwyn появятся на комбинезонах гонщиков и машинах команды.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing: «Мы рады приветствовать Allwyn в семье McLaren Racing. Здорово, что после фантастического сезона 2024 года такой глобальный бренд присоединяется к нашей команде в то время, когда команда и спорт набирают силу. Мы рады гоняться вместе».

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