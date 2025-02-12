Чемпион мира по версии WBO проведет следующий бой в знаменитой тюрьме

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21–1, 13 КО) вернется на ринг летом 2025 года – предполагается, что американский боксер возглавит вечер бокса от журнала The Ring.

Имя соперника и точную дату поединка сообщат позже, однако локация уже известна – шоу бокса состоится на территории знаменитой тюрьмы Алькатрас, которая сейчас является музеем и неоднократно использовалась для сьемок фильмов.

«Есть сделка с чемпионом Ring/WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом, который возглавит специальное мероприятие Ring Magazine — в Алькатрасе! Рассматриваются даты в июне и июле. Возвращение Лопеса станет первым из трех боев, которые он будет проводить совместно с Top Rank, причем первый бой пройдет под эгидой Ring Magazine, а его следующие два появления на ринге будут частью мероприятий Riyadh Season», – сообщает источник.

Последний раз Теофимо Лопес выходил на ринг в июне прошлого года, когда одолел канадского боксера Стива Клаггетта единогласным решением судей.

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sport.ua