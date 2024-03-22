ВИДЕО. Леннокс Льюис опубликовал эффектную симуляцию боя Тайсон – Пол

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис опубликовал ролик, на котором смоделирован поединок между легендой хевивейта Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

«Я слышал, что Майк Тайсон будет драться с Джейком Полом. Не совсем уверен, как это будет происходить, но, возможно, это будет что-то вроде этого», – подписал видео Льюис.

В ролике Пол и Тайсон сходятся лицом к лицу в октагоне в видеоигре UFC 5. Легенда бокса на первых же секундах нокаутирует ютубера ударом справа.

Бывший чемпион вернется на ринг в возрасте 58 лет и сразится со звездой YouTube в поединке, который состоится 20 июля в Техасе.

Отметим, что Тайсон впервые наденет перчатки после выставочного поединка с Роем Джонсом-младшим в 2020 году, а на профессиональном уровне он не выступал с 2005 года.

Букмекеры отдают предпочтение Джейку Полу.

sport.ua