Сборная Португалии разгромила Швецию в товарищеском матче

Португальцы в первом тайме забили три гола

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21 марта состоялся товарищеский матч между национальными сборными Португалии и Швеции (5:2).

Сразу на 6-й минуте поединка португалец Бруно Фернандеш выполнил подачу с углового, но соперникам удалось выбить мяч подальше от ворот. На 24' Рафаэл Леао сыграл на добивании в штрафной Швеции и вывел Португалию вперед — 1:0.

Через некоторое время сборная Швеции исполнила штрафной удар, но Руй Патрисиу совершил великолепный сейв и не позволил мячу влететь в сетку ворот. На 33-й минуте Матеуш Нуньеш попал в левый нижний угол. Счет становится 2:0. Через несколько минут на табло — 3:0. Бруно Фернандеш забивает мяч в ворота соперника.

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После перерыва шведы создали опасный момент для сборной Португалии. Руй Патрисиу снова спас команду. На 57' португальцы снова забивают — 4:0, автором является Брума. Через две минуты сборная Швейцарии отыграла один мяч. Виктор Дьокереш реализовал свой момент — 4:1. Но ждать ответа долго не пришлось, на табло — 5:1. Гонсалу Рамуш пробил в левый нижний угол ворот.

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На 79-й минуте швед Густаф Нильссон получил передачу и нашел свободную зону для удара, но его попытка оказалась неудачной, мяч пролетает мимо ворот. Под конец основного времени португальцы могли увеличить свое преимущество, но Робин Ольсен сделал великолепный сейв, а вот сборная Швеции смогла отыграть еще один мяч. Автором гола является Густав Нильссон. Финальный свисток — 5:2.

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