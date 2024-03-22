Украинские спортивные органы обратились в МОК и ITF о разрешении теннисистам из стран-агрессоров играть в паре на Олимпиаде

Минмолодёжспорта, НОК Украины и ФТУ написали обращение к мировым организациям

Как сообщает Министерство молодёжи и спорта Украины, наша страна обратилась в МОК и Международную теннисную федерацию в связи с решением разрешить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе в парном разряде на Играх в Париже.

«Правила нейтралитета МОК, первоначально опубликованные в марте 2023 года и обновленные в декабре 2023 года для Олимпийских игр в Париже 2024 года, четко указывают, что «команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть рассмотрены» и «не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024″. Это существенно для мандата МОК и МПК, согласно которому владельцы российских и белорусских паспортов могут соревноваться только как индивидуальные нейтральные спортсмены».

Письмо направили президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Хаггерти.

«Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, которые соревнуются против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны, — сказано в письме. — Это кардинально противоречит более широкому подходу, согласованному МОК и МПК, который запрещает представительство российского или белорусского государства на международных спортивных соревнованиях, тем самым исключая команды из этих стран».

Также в обращении приведены примеры нарушений рекомендаций МОК относительно нейтральности и поддержки военной агрессии и/или главы Кремля Владимира Путина, которые ранее были опубликованы на нашем портале. В частности упоминаются фамилии Вероники Кудерметовой, Елены Весниной, Мирры Андреевой, Анастасии Потаповой. За предоставленную информацию Минмолодёжьспорта выразило благодарность нашему порталу BTU и медийному проекту «Watchers».

btu.org.ua