Людмила Киченок вышла во 2-й круг Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок уверенно начала выступление на Уимблдонском турнире 2025 года, одержав победу в стартовом поединке парного разряда. В дуэте с австралийкой Эллен Перес Киченок обыграла китайских теннисисток Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в двух сетах — 7:5, 6:3. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Матч 1/32 финала продолжался 1 час и 19 минут и стал первой очной встречей этих пар. Дуэт Киченок/Перес играет вместе лишь второй турнир — до Уимблдона они дошли до финала престижного турнира в немецком Бад-Хомбурге (категория WTA 500).

«Это хорошее начало. Мы только в начале совместного пути, но уже чувствуем уверенность в себе на корте», — поделилась Киченок после матча.

В следующем раунде соперницами украинско-австралийского тандема станут победительницы встречи Сюко Аояма / Эна Шибахара и Магда Линетт / Бернарда Пера.

Людмила Киченок стала второй украинкой, которой удалось пройти во второй круг парного разряда на текущем Уимблдоне. Ранее это сделала Марта Костюк, играющая в паре с Еленой-Габриэлой Русе. В то же время Даяна Ястремская (в дуэте с Бибианой Схофс) и Надежда Киченок (с Юлией Стародубцевой) завершили участие в турнире на стартовом этапе.

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