Майами. Леся Цуренко против Магды Линетт в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует на турнире WTA 1000 в Майами. Поединок против польской теннисистки Магды Линетт пройдет 19 марта четвертым запуском на корте №1 (ориентировочное время начала матча в 21:30 по киевскому времени)
Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру (на 19.03.2024): 507/325
Призовые за карьеру: $6,490,933
Дата рождения: 12/02/1992 (32 года)
Место рождения: Познань, Польша
Рост: 171 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2020 — Hua Hin; 2019 — Bronx; 2014 — 125/Ningbo)
Высший рейтинг WTA: 19 (20/03/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 19.03.2024): 454/355
Призовые за карьеру: $6,225,207
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H2H: 1-1
2022 | Истбурн (WTA 250) | Grass | R3 | Цуренко — 7:5,3:6, 7:5
2011 | Ополе (ITF) | Carpet | R2 | Линетт — 6:4, 6:1
Путь на турнире
Теннисистки встречаются в первом круге.
История на турнире
Леся Цуренко — 4/9 | Цуренко девятый раз сыграет на турнире в Майами. Ее лучший результат — второй круг в 2016 и 2022 годах.
Магда Линетт — 10/9 | Линетт также девятый раз стартует в Майами. В прошлом году она дошла до четвертого круга, что стало ее лучшим результатом на турнире.
Выступления на харде (на 19.03.2024):
Леся Цуренко — 215/139 (6/5 в этом году)
Магда Линетт — 209/168 (3/8 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Леся Цуренко — 6/5
Grand Slam — 2/1 | АО — R3
WTA 1000 — 3/1 | Доха — R3 (снялась до матча), Индиан-Уэллс — R2
WTA 500 — 0/2 | Абу-Даби — R1, Сан-Диего — R1
WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2
Магда Линетт — 3/8
Grand Slam — 0/1 | АО — R1
WTA 1000 — 1/3 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R1
WTA 500 — 2/3 | Брисбен — R3, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2
WTA 250 — 0/1 | Хуахин — R1
Последние 5 матчей:
Леся Цуренко — П, В, П, В, В
Магда Линетт — П, П, П, В, П
Национальный фактор:
Леся Цуренко — 8/7 | Цуренко последний раз играла против теннисистки из Польши на прошлогоднем Ролан Гаррос, когда уступила Иге Швёнтек в четвертом круге.
Магда Линетт — 19/10 | Линетт проиграла три последних матча против теннисисток их Украины. Последний такой поединок она сыграла в прошлом году против Марты Костюк в Сан-Диего;
Леся Цуренко проведет 366-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 178 побед (49%);
Магда Линетт проведет свой 344-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 164 победы (48%);
Леся Цуренко проведет 81-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 36 побед (45%);
Магда Линетт проведет 53-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 18 побед (35%);
Победительница этого матча получит $34,500 призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая — $23,250 призовых и 10 рейтинговых очков
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Лесю Цуренко и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,64. На победу польской теннисистки предлагается коэффициент — 2,44.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 1,65. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,46.
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