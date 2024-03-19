Майами. Леся Цуренко против Магды Линетт в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует на турнире WTA 1000 в Майами. Поединок против польской теннисистки Магды Линетт пройдет 19 марта четвертым запуском на корте №1 (ориентировочное время начала матча в 21:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.03.2024): 507/325

Призовые за карьеру: $6,490,933

Дата рождения: 12/02/1992 (32 года)

Место рождения: Познань, Польша

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2020 — Hua Hin; 2019 — Bronx; 2014 — 125/Ningbo)

Высший рейтинг WTA: 19 (20/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.03.2024): 454/355

Призовые за карьеру: $6,225,207

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H2H: 1-1

2022 | Истбурн (WTA 250) | Grass | R3 | Цуренко — 7:5,3:6, 7:5

2011 | Ополе (ITF) | Carpet | R2 | Линетт — 6:4, 6:1

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Леся Цуренко — 4/9 | Цуренко девятый раз сыграет на турнире в Майами. Ее лучший результат — второй круг в 2016 и 2022 годах.

Магда Линетт — 10/9 | Линетт также девятый раз стартует в Майами. В прошлом году она дошла до четвертого круга, что стало ее лучшим результатом на турнире.

Выступления на харде (на 19.03.2024):

Леся Цуренко — 215/139 (6/5 в этом году)

Магда Линетт — 209/168 (3/8 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 6/5

Grand Slam — 2/1 | АО — R3

WTA 1000 — 3/1 | Доха — R3 (снялась до матча), Индиан-Уэллс — R2

WTA 500 — 0/2 | Абу-Даби — R1, Сан-Диего — R1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Магда Линетт — 3/8

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 1000 — 1/3 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R1

WTA 500 — 2/3 | Брисбен — R3, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

WTA 250 — 0/1 | Хуахин — R1

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — П, В, П, В, В

Магда Линетт — П, П, П, В, П

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 8/7 | Цуренко последний раз играла против теннисистки из Польши на прошлогоднем Ролан Гаррос, когда уступила Иге Швёнтек в четвертом круге.

Магда Линетт — 19/10 | Линетт проиграла три последних матча против теннисисток их Украины. Последний такой поединок она сыграла в прошлом году против Марты Костюк в Сан-Диего;

Леся Цуренко проведет 366-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 178 побед (49%);

Магда Линетт проведет свой 344-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 164 победы (48%);

Леся Цуренко проведет 81-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 36 побед (45%);

Магда Линетт проведет 53-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 18 побед (35%);

Победительница этого матча получит $34,500 призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая — $23,250 призовых и 10 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Лесю Цуренко и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,64. На победу польской теннисистки предлагается коэффициент — 2,44.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 1,65. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,46.

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btu.org.ua